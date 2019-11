Autojuhtimine teeb rottidel tuju paremaks 

Seda, et rottide tuju paranes tänu sõidule, aimavad teadlased hormoonide järgi: stressihormoon kortikosteroon on neil pärast sõitu all, stressivastane hormoon dehüdroepiandrosteroon aga üleval. Ent autot juhtima õppinud rottidel paranes ka nutikusülesannete lahendamise võime.