Näitleja Katrin Välbe pärast poja surma: „Tal kadus sära elust. Ta ütles, et ta elu mõte on kadunud“  

„Hommikul ärgates mamma alati köhatas korra. Papa pidi sellest aru saama, et proua on ärganud ja talle tuleb kohvi voodisse tuua. Kui papa esimest korda ei kuulnud, köhatas ta korra veel. Kui ikka ei kuulnud, köhatas järjest kolm korda. Siis võttis mamma voodi kõrvalt kummuti pealt pimesi tulipunase huulepulga, värvis huuled ilma peeglita ära, toppis tikuga Belomori suitsule tutsaka vatti filtriks, pani suitsu põlema ja hakkas kohvi jooma. Selline oli tema ärkamine. Alles siis tuli kõik muu,“ meenutab legendaarse näitlejanna Katrin Välbe lapselaps Kai Välbe.

„Hiljem, kui papat enam ei olnud ja mina köhatamise peale ei reageerinud, hüüdis ta: „Kai, vala mulle pool ja veerand!“ Siis ma teadsin, et ta on ärganud ja soovib pool tassi kohvi veerand lusikatäie suhkruga,“ lisab Kai Välbe naerdes.

Kui su onu on riigimees Jaan Poska ja kodus on olnud majateenija, ongi daamiks olemine pärisosaks. Aga olla lisaks ka rahvainimene, lihtne, soe ja kodukootud nagu üle-ukse-naaber, on juba kunsttükk. Katrin Välbe oli selle kunsttüki elav kehastus. Nii elus kui ka laval.