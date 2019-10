PÄEVAHOROSKOOP: reede, 1. november 

Sulle võib silma hakata kütkestav vastassoost isik, ent erinevate väärtushinnangute tõttu on suhte arendamine temaga paras pähkel.

Energiat ei ole piiramatult, vaja on seda õigesti kasutada, kõige tähtsamatesse ettevõtmistesse suunata. Võta ette olulised asjad ja tegele nendega järjekindlalt, keskendu.

Sinu väärtushinnangud on elu jooksul välja kujunenud ja kinnistunud, need ei muutu niisama lihtsalt. On keeruline aru saada inimestest, kes väärtustavad elus midagi muud kui sina.