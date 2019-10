Vooglaiuga kohut käiv Märt Koik: tunnen, et oleme Varroga tegelikult väga sarnased 

Märt ütles ühes oma saates, et Varro Vooglaid tundub nagu mees, kes mõtleb rohkem geiseksile kui geid ise. Idee selleks sai ta internetis ringelnud meemist, mille autoriks oli tegelikult Robin Juhkental. „Olen isegi Robini ees vabandanud, et ma ta nalja ära varastasin. Ta ütles, et pole midagi, aga loomulikult ta ütleb seda, sest tema ei pea kohtu käima.“

Koik on Õhtulehele tunnistanud, et oli ka ise noorena tulihingeliselt homode vastu. „Käisin ülikoolis. Nägin inimesi ja suhtlesin nendega,“ selgitab ta, mis tema vaateid muutis. „Olin veidi nagu Ruuben Kaalep – väga tõsiste väljaütlemistega oma klassis. See tuli sellest, et mul oli väike tutvusringkond ja silmaring oli väga kitsas,“ räägib Märt.