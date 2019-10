Ruslan Trochynskyi kolis perega Kadriorgu: Nõmmel oli väga armas elada, aga tahaksime rohkem linnaelu nautida 

Kadriorus on Trochynskyid elanud juba paar nädalat. „Maja on huvitav ja ilus, sellel on viis korrust ja meie elamegi viimasel. Üleval on isegi terrass, kuhu saab näiteks istuma ja kohvi jooma minna. Vaade on tõeliselt hea ja naabrid on väga toredad,“ rõõmustab Ruslan.