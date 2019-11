Küpsetades külma ja kaamose vastu  

„Kui olen samu koogiretsepte kasutanud väljaspool õunahooaega, siis kodused on kurtnud, et seda õiget õunakoogi maitset polegi,“ ütleb Eva. Ainult ehe tooraine tagab ka eheda maitse. „Toidumessil proovisin C. R. Jakobsoni talumuuseumi tehtud kohupiima-purukooki, mis maitses täpselt nii nagu lapsepõlves. Selgus, et neil muuseumis on eesti maakarja tõugu lehmad ning kohupiimgi nende lehmade piimast valmistatud. Muuseumi giidi Inge Sipelga sõnul annab just koorimata ehk täispiimast valmistatud kohupiim sellele koogile erilise maitse,“ räägib Eva, kellele see kohupiim meenutas lapsepõlvest tuttavat kandilise hõbepaberi sees ja tilkuvat Võru piimakombinaadi toodet. „Ka talukohupiimade hulgast olen leidnud enam-vähem samasugust kergelt hapuka maitsega kohupiima, aga suurtootjate tehtul ei ole maitse ega tekstuur enam see,“ tõdeb Perenaise Pagariäri eestvedaja.

Õnneks piisab vahel vaid väikesest kavalusest, et lapsepõlvest kaasa võetud maitseelamus kätte saada, teab äsja oma retseptiraamatu „Nostalgilised tordid ja koogid. Osa 2“ välja andnud Eva. „Kui vanasti oli hapukoor nii paks, et lusikas jäi püsti seisma, siis tänapäeval tuleb klassikalist küpsisetorti tehes hapukoor panna marliga vooderdatud sõela sisse nõrguma. Kui ta on mõne tunni külmkapis nõrgunud, saab küll mõnusalt paksu koore, aga maitse pole ikka päris see, mis lapsepõlves. „Isegi kohalike taluhapukoorte hulgast pole ma sama maitset leidnud. Aga kui satute Lätti, ostke sealse väiketootja Jaunpils hapukoort – selle maitse viis mind kohe lapsepõlve tagasi.“ Eva teab, et hapukoore maitse sõltub palju ka juuretisest.

Kui jutt juba juuretise peale läks, siis olgu märgitud, et kord nädalas küpsetab ta perele ka juuretisesaia, aga mitte leiba. „Leib on koduküpsetajate hulgas küll hästi populaarne, aga mind huvitab rohkem saiategu,“ ütleb Eva. Samuti küpsetab ta palju magusat, näiteks on juba kümmekond aastat tema kindlateks lemmikuteks toorjuustukoogid, kusjuures ka küpsised tordi põhja jaoks teeb ta ise. Sügiseti jõuab lauale küpsisepõhjal toorjuustukook, millel mahlane õunatäidis ja katteks soolakaramelline kreem. „Tuleb väga mõnus,“ kinnitab ta. Kes soovib Eva sügislemmikut ka ise teha, siis leiab retsepti aadressilt perenaine.ee

Sügisel on Eva teiseks lemmikuks ema retsepti järgi valmiv pärmitainapõhjal õunakook, mille ta taasavastas nostalgiaraamatu esimest osa tehes. Enamasti katsetab ta siiski mõnd uut retsepti. „Hiljuti tegin pohlakoogi nii, et muretainasse panin peale nisujahu ka spelta- ja rukkijahu. Selle peale toorjuustukihi ja siis veel pohlad ja iiriskommid. Sai nii ruttu otsa, isegi pilti ei jõudnud teha,“ naerab magusameister.

Kuigi kodus on ka puudega köetav ahi, eelistab Eva küpsetades elektriahju. Kes oma puupliiti väga hästi tunneb, saab praeahjus kindlasti head leiba teha, aga beseed ja muid kapriissemaid küpsetisi oleks kindlam siiski elektriahjus teha.

