Meevein: kahe nädala pärast saab Alatskivil viikingite verd valada 

Meeveinide ajalugu ulatub umbes üheksa aastatuhande taha. Siiani vaieldakse, kas enne olid mee- või viinamarjaveinid. Külli sõnul olevat meeveinid siiski esimesed olnud – ja see on väga põnev maailm: „Nagu viinamarjaveinide tegijatel on omad veinikeldrid ja veinimajad, on need ka meeveinide tegijatel. Saksamaal on meeveinidega tegelejatel terve omaette organisatsioon.“

Väga-väga pika ajalooga meeveinid on siinkandis unustusehõlmas olnud, aga esimese Eesti vabariigi ajal on üht-teist siiski ka toodetud. Vähemalt Valga veinitehases tehti midagi ka nõuka-ajal, nende „Meeveini“ silti aastast 1960 müüb juba pikemat aega ka Osta.ee.

Mesimagus vein? Vale – hoopis kuiv!

„Kuuldes sõna „meevein“, kujutab inimene ette magusat jooki, aga tegelikult tehakse Saksamaal ja Inglismaal ka kuiva meeveini. Ka kääritatakse veini ainult veest ja meest või koos marjalisandite ja maitsetaimedega.

Ka Külli esimene katsetus, Õnne talu meega tehtud vein, kuulub kuivade hulka. „Meilt paari kilomeetri kaugusel elav mesinik Tarmo Eres tuli minu juurde, et äkki prooviks midagi koos teha.“ Kumbki neist polnud varem meeveini proovinud, aga pärast põhjalikku kodutööd otsustati viikingite vere kasuks.

„Algul on veinis tunda kirssi, aga lõppmaitses tuleb selgelt välja mesi: meekärje maitse, selline vahane. Kui vein on natuke õhku saanud, on ka mee aroom selgelt tunda.“ Kuigi veini alkoholiprotsent on 12, pole sellesse lisatud grammigi suhkrut, kogu alkohol on käärinud ainult mee baasil.

Veinimeistril on kindel plaan teha meest ka roosat ja valget veini. „Üks neist tuleb tõenäoliselt ka vähe magus, sest inimeste maitsed on väga erinevad.“ Kui viikingite vere värvisid punaseks oma aiast pärit kirsid, siis roosale veinile annavad tooni Peipsi pärlid ehk kohaliku Varnja soo jõhvikad.