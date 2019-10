FOTOD | PIPIDE PARAAD: 50 aastat tagasi esietendus Estonias „Pipi Pikksukk“ 

"Pipi Pikksukk" Eesti muusikal, mis põhineb Astrid Lindgreni Pipi Pikksuka lugudel. Estonia esimese, 1969. aasta, muusikali autorid on Ülo Vinter ja Ülo Raudmäe, libreto autor on Sulev Nõmmik. Sulev Nõmmiku lavastust mängiti 25 aasta jooksul üle 400 korra. Pipi laulu sellest muusikalist teab igaüks ning samast pärit laul "Põhjamaa" on olnud mitmete laulupidude repertuaaris.