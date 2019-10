Inimesed KLÕPS | Kelle nägu on Saara ja Märt Piusi pisitütar? Ohtuleht.ee , täna, 09:47 Jaga: M

Saara ja Märt Pius Foto: Tiina Kõrtsini

Näitlejatar Saara Pius jagas Instagramis klõpsu enda ja Märt Piusi tütrest Susannast, kes sündis 2017. aasta märtsis. Piltidelt on näha, et tütar on täpselt isa suust kukkunud.