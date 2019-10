Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Prangli mehed Vene riigiga tülitsesid 

Prangli keeldus. Neil olla sügisel ja talvel raske kui mitte võimatu mandrile minna ja kohut tuleb ikka nende juures pidada. Talurahvakomissar hakkas siis kohtumaja eest üüri nõudma, millest saare volimehed keeldusid ja kui Jõelähtme vald hakkas veel pearahagi nõudma, teatati Pranglilt: „Vastus on nenda – mis teil sellega tegemist. Teie võite teada, et meil ei ole mitte kuidagi moodi võimalik end teiega ühendada sellepärast, et meil on ülemere väga pikk tee.“