Inimesed Paljas Porgand kutsuti kooli heategevuse korras esinema, kuid tema transpordikulu hüvitamine tekitas paksu pahandust Keit Paju, Katharina Toomemets , täna, 12:10 Jaga: M

Merilin Taimre Foto: Robin Roots

Blogija Paljas Porgand ehk Merilin Taimre on jälle sattunud isevärki skandaali. Nimelt kutsus Saku gümnaasium teda tervisepäeva raames heategevuse korras õpilastele esinema, kuid internetis ringleb säuts, mis väidab, et kõik klassiõpilased peavad maksma 50 eurosenti, et blogija saaks taksoga kohale sõita. Taimre selgitab Õhtulehele, et tegu on siiski heategevusega ja mingist tasust ei ole siinkohal juttugi.