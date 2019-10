Lenna Kuurmaa tahab tulevikus talu pidada ja kõik toidu oma perele ise kasvatada: see oleks minu ideaalelu! 

“Ma tahaks tervet elu elada ja mulle tundub, et mida rohkem puhast kraami sisse sööd, seda tervem oled,” rääkis ta “Ringvaates”. Lenna sõnul eelistab ta alati Eesti mahekaupa, kuid kui ökopoodi või mahepoodi pole võimalik leida, ostab ta toidu siiski tavapoest.

“Ega ma söötmata jäta oma pere ja ennast. Ma ei ole ekstreemne öko, aga ma jälgin. Ma leian, et haigused tekivadki sellest, et me ei söö tihti just väga häid asju,” ütles ta.

Lennal on talu Setomaal, mida ta peab oma koduks, kuid hetkel elab ta oma perega seal vaid suviti. Sel kevadel hakkas ta esimest korda katsetama, kuidas on majandada oma pere toidulauda osaliselt ise ning võttis endale ka loomad: kanad ja kitse.

Kuigi kanasid on Lenna pidanud ka varem, oli kitsepidamine tema jaoks esmane kogemus. Kartust ega hirmu lauljanna sõnul tal enne looma võtmist polnud. “Hirmuga ei saa sellisele asjale läheneda, ainult hirmuta on võimalik katsetada.”

“Kits tundus selline loom, kellega on hea loomapidamist alustada, tundus sõbralik! Kanadega oli nii tore, me ootame kevadet, et saaks juba oma linnuparki suurendada. Me alustasime väikselt, võtsime kolm kana ja ühe kuke,” rääkis ta.

“See ongi see kuhu ma pürgin, minu ideaalelu oleks see, et ma saaksin pidada talu ja oma perekonnale toidu lauale kasvatada ise. Sinna ma sihin. Praegu tõesti elame veel pool ajast maal ja pool ajast linnast,” jutustas ta.

Tuleval kevadel on Lennal taas plaanis loomad võtta, kanad ja kits läksid enne talve aga uutesse peredesse. Lenna sõnul tahaks ta võtta korraliku piimakitse ning teha esmakordselt oma maale ka põllulapi.