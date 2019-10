„Mart Helmet ei maksa alahinnata. Ta võib veelgi nalja teha, ta ei kavatsegi lõpetada!“ 

„Mart Helme on endine bändimees ja meelelahutaja, eks ole, ma kuidagi ei tahaks uskuda, et ta tegelikult ka nii kuri on, kui tema poliitilisest retoorikast paistab. See show tundub ikka väline, asjaolude sunnil tekkinud. Pigem kujutan ma teda ette – kuum kohvitass käes, soojad sussid jalas, kampsunis ja mitte väga viikis viigipükstes – istumas tugitoolis ning vaatamas praksuvat kaminat,“ kirjeldab tänast hällipäevalast Helmet endine kolleeg riigikogust Artur Talvik.

Täna 70aastaseks saava siseministri ja EKRE esimehe Mart Helme elutee on võrreldav keskaegse õpetlase omaga, kes teab kõike ja suudab kõike: kirjutada lasteraamatuid ja laule, olla toimetaja ja diplomaat, poliitik ja minister, pullipidaja ja mõisnik.

Kuidas mäletavad Helme senist töömehepõlve temaga eri perioodidel kokku puutunud kaasteelised? Selgub, et üsna toimeka ja isegi tõsisena.