HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Näitleja Märt Koik võtab paljaks ja vabandab Varro Vooglaiu ees 

Harju maakohus leidis, et lause ei ole sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi Vooglaiu suhtes pahatahtlik. "Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult. Asjaolu, et tegemist ei ole hageja isiklike õiguste kahjustamise sooviga, kinnitab kohtu hinnangul ka see, et tegemist on nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega. Samuti ei saa tulenevalt sellest, et antud saade avaldati Eesti Rahvusringhäälingu kaudu, oleks selle keskmine mõistlik vaataja pidanud seal avaldatut võtma mitte satiirina, vaid hageja suhtes esitatava faktiväitena," seisab otsuses.

Harju maakohus otsustaski, et jätab Vooglaiu hagi täismahus rahuldamata ning lisaks peab mees kandma ka kõik menetluskulud. Märdi huumorisaade „Ongi Koik“ jätkub ETVs täie hooga ka uuel hooajal.

Märdil on hetkel käsil ka menukas komöödiaetendus „Püksid maha!“, kus mehel tuleb ka päriselt tagumik paljaks võtta.

Rait, Harri, Norman, Urmas ja Boriss on töötuks jäänud "kalevipojad", kellele on majanduskriis eriti halvasti mõjunud. Nad on tublid poisid, kes ei taha leppida ukrainlase palgaga Eestis ega eestlaste keskmiste elamistingimustega Soomes. Pool aastat töötud ja masenduse piiril kõikuvad mehed näevad ühel õhtul pubis lehekuulutust, kus teatatakse briti meesstripparite peatsest esinemisest Eestis.

Olgugi et nad pole just musklimäed ega oska tantsidagi, otsustavad nad rahateenimise ja enesehinnangu tõstmise eesmärgil moodustada kohaliku meesstripparite trupi ning heita seljast kõik riided. Nad kutsuvad end välja õpetama endise tantsijanna Annika (Inga Lunge), kel on samuti tugev põhjus see lootusetuna näiv väljakutse vastu võtta.