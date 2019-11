TIMMERI TAROSKOOP 4.–10. NOVEMBER | Vähk saab pidu ja seksi, Neitsi istub kodus ja ahastab! 

VÄHK tahab sel nädalal kõike ja kõiki juhtida. Tal on ka tööl abitsioone küllaga, saaks kõrgemale ja paremini. Karjäärimõtted. Ärge liiale minge, siis ei tule teie mõtetest ja soovidest midagi head. Asjad sujuvad niigi. Te olete nõutud ja tahetud, kohati isegi tähelepanust väsinud, aga teil on ikka vähe! Nädala lõpp toob pidu, seksi ja soovi kellegi eest väga hoolitseda. No keegi võiks teile ka pai teha.

LÕVI tahaks juba esmaspäeval minu kaartidelt vastuseid oma armuteemadele, aga ei saa, ma olen Balil puhkamas! Te olete täiskuuga oma südamesoovid teele saatnud ja soovite, et olukord läheks paremaks. Te tahate seksi ja kirge ja, et kõik sujuks nii, nagu teie soovite. Tööl teete endale natukene liiga, istute liiga palju, hoidke selga. Samas asjad sujuvad ja te olete ise ka pidurdamatu. Nädala lõpus veedate aega sõpradega ja lasete korraks ajul puhata.

NEITSI vajab tunnustust ja tähelepanu. Tema eneseuhkus on saanud väikese löögi. Nädala algul tunnete meeletut kirge ja tõmmet kellegi poole, aga te ei tee midagi selleks, et asjad areneks. Te ei räägi sellest. Istute kodus ja ahastate, mõtlete oma minevikule ja ei luba tulevikku endale lähedale. Kõik asjad on justkui ootel, istute nagu puuris, puuri uks on lahti, aga teie muudkui hädaldate, et te olete ju puuris. Oma valik. Tööl olete perfektsionist, ei sammu vasakule ega parmale-sirgelt otse. Kõigega saate hakkama. Nädala lõpu veedate perega.