PUUDUTA MIND | Motivatsioonikõneleja Viljar Koval: enesearmastuse puudulikkus ongi kõige kurja juur 

Kuidas hoida muutusi ja positiivsust?

Mediteerides või praktiseerides joogat. Need hoiavad meid teadlikuna ja me ei lange vanade alateadlike harjumuste küüsi. Samuti hoiab see meid positiivsena. Positiivsena hoiab meid ka positiivne fookus. Keskendume lahendustele, mitte probleemidele. Ärme keskendume sellele, mida meil pole, vaid sellele, mis meil on ja oleme tänulikud selle üle.

Mis sind iga päev motiveerib või aitab mõnest keerulisemast punktist üle?

Mu elul on suurem eesmärk kui mina ja see missioon motiveeribki mind igast raskusest üle saama.

Milles peitub elu kergus ja võlu?

Võlu peitub selles, et me üldse saame seda elu kogeda. Me peame seda protsessi või elu rohkem usaldama hakkama. Ahnus ja pidev hirm, et midagi on puudu, viib meid hukatusse, tänutunne päästab meid sellest. Seega oleme tänulikud selle võimaluse üle, et saame seda inimeseks olemist kogeda teadmisega, et mis ka poleks, kõik saab alati korda.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Mida sa oam seminaridel kuulajatele pakud?