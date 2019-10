VIDEO | Kas endine luureanalüütik teab, miks loobus USA dollari sidumisest kullaga? 

„Tasub meeles pidada, et nafta turud on kõige likviidsemad turud maailmas, kui me jätame kõrvale valuutade ja finantsinstrumentidega kauplemise. Kõik maailma suurimad tööstusriigid, kellel on kaubandussidemed Ameerika Ühendriikidega ja omavahel, vajavad naftat. Kombineerituna nafta hinna plahvatusliku kasvuga loodi sisuliselt olukord, kus dollarile tekkis hiiglaslik katteväärtus, mis ei olnud tegelikult ameeriklaste enda ressurss,“ lisab Bachmann. Kuigi see süsteem kehtib laias laastus tänaseni, on asjad hakkanud muutuma.