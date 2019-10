PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 31. oktoober  

Praegu võiksid tempo maha võtta, mõnda aega üksinda olla ning analüüsida oma mõtteid ja tundeid, ennekõike aga hirmusid. Neid enesele teadvustades suudad need seljatada.

Takistatud on suhtlemine armastatud inimesega. Seda intensiivsemalt tunned, kuivõrd vajalik ta sulle on ning kui väga oled valmis pingutama, et suhted temaga paraneksid.