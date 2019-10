Nii nad tapsidki Terminaatori, jälle! 

See oli vist 2003. aastal, kui ma esimest korda Coca Cola Plazasse ruttasin, et „Terminaatori“ järge vaadata. Eelnevaid osasid olin kümneid kordi vaadanud – ilmselt filmid, mis kõigile 90ndate alguses varateismelistele pähe kulunud. Kõige ausamad põnevusfilmid, milles pinge keris kohati sellistesse kõrgustesse, et ei lasknud korralikult magada.

1984. aastal mikroeelarvega valminud esimene „Terminaator" (Arnold Schwarzenegger) ja sealne pahalasest küborg oli midagi nii hirmutavat, et ka paarkümmend aastat hiljem külastab ta mind vahel unes. Nii mõjuv ja ikooniline oli see James Cameroni tähtede sekka lennutanud põnevusfilm. Järgnes Schwarzeneggeri seni kõige populaarsem osatäitmine „Terminaatori" teises palas, mis oli ideaalne popkornifilm. Piisavalt väheverine, et olla kõlbulik ka lastele ja ilmselt tagas Arnoldile tulevikus poliitikuna noorte toetuse. Seekord heana John Connorit kaitsev T-101 viskas kildu, näitas inimlikkust ja oli justkui suur ja väga kuri (teiste vastu) isa.

Sealt edasi jäi „Terminaatori“ saaga ula peale. James Cameron lavastas „Titanicu“ ja taandus seejärel pikaks ajaks filmimaailmast. „Terminaatorit“ esmalt lavastanud filmikompanii läks pankrotti ja nii hakkas saaga oma elu elama. Ja siis tuligi minu esimene kohtumine „Terminaatoriga“ VHSi sahina asemel suurel ekraanil. „Masinate mäss“ läks libedale teele, sest sarjast eemaldati Sarah Connor (väideti, et olla surnud) ja vahepeal jooma kukkunud Edward Furlong (teise filmi John Connor) asendati tänaseks vähetuntud näitlejaga. Film kaotas igasuguse kronoloogilise loogika – tegelikult andis sellele tõuke juba James Cameron teises osas, sest 1985. aastal sündinud John Connor oli 1994. aastal toimunud filmis ilmselgelt vanema väljanägemisega, kui lihtsa arvutuse järgi 9 vanuseaastat anda tohiks. Seda päästa üritades keerasid stsenaristid kokku veelgi suurema segaduse, sest oli vaja luua John Connori side Catherine Brewsteriga (Claire Danes). Ühesõnaga oli film täielik segadus, Arnold üsna paks ja tegi eneseiroonilisi nalju ja pahalane T-X ka kuidagi lame.

Oli justkui „Terminaatori“ film, aga midagi jäi puudu. Filmitegijad ei väsinud ja kütsid veel kaks „Terminaatori“ osa. Christian Bale’i ja Sam Worthingtoni „Salvationis“ polnud ka Schwarzeneggerit ega üleüldse mingisugust loogikat. „Genysis“ tõi küll tagasi Schwarzeneggeri, kopeeriti üks ühele esimese filmi algust ja siis kaotati loogika veelgi hullemalt ära ja keerati kokku selline sodi, et siga ka ei sööks.

Ja nüüd siis uus film – „Dark Fate“. James Cameron otsustas, et ta tuleb ja üritab päästa nii palju kui võimalik ja võttis vastu produtsendi positsiooni. Tagasi meelitati Cameroni eksnaine Linda Hamilton, kes lahutuse järel viis omal ajal Cameronilt ära pool „Titanicu“ kasumit. Tagasi toodi ka Schwarzenegger. Kõik on justkui okei, arvustused väitsid kindlalt, et tegu on senise saaga paremuselt kolmanda filmiga (mis pole muidugi väga raske) ja jätkab sealt, kuhu teine osa pooleli jäi (mis pole ka vale idee).

Aga hing ikka halba aimas. NÜÜD VÕIB JÄRGNEDA SPOILEREID.