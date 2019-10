Ilus elu! Helen Adamson elab kuu aega Balil 

“Mulle hakkab vaikselt kohale jõudma, et ma nüüd elangi kuu aega Balil! Ja elan, mitte ei reisi ringi. Mul pole siin mitte ühtegi plaani peale selle, et puhata ja nõnda esimest korda elus,” rõõmustab Adamson, et saab esimest korda elus pärast 18aastaselt tööle hakkamist kuu aega järjest päriselt puhata.

“Päriselt puhata. Nõnda, et ma ei jookse ringi ja ma tõesti võtan rahulikult, teen joogat, loen ja lasen endal olla. Viimaks ometi saan ma aru kui vajalik see on, kui vajalik on rahu ja kuidas ma ei saa koguaeg teha samaaegselt kümmet asja korraga ilma, et see minu vaimse ja füüsilise tervise metsa keeraks. Ma olen tänulik, et ma nüüd oskan paremini ja saan teha paremaid valikuid,” kirjutab ta.