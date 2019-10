Jaagup Kreem ülistab uut Terminaatori filmi taevani: „Emotsioonid on täiesti laes!“ 

„Ülitempokas äge action-film, ulmekas – mis on eriti äge, sest ma olen suur science fiction'i austaja,“ sõnas Kreem. Kui osade filmidega on nii, et pärast kinoskäiku mõtled, et järg oleks võinud olla olemata, siis Kreemi sõnul seekord tal niisugust tunnet küll ei tekkinud. Pigem oli tal selline mõte eelmise osaga.

„Teatavasti seal Hollywoodis on praegu igasugused „me too" ja muud asjad. Kõik huvigrupid peavad olema kaetud ja nii. Isegi ei häirinud, et peategelasteks oli hoopis kolm naist. See töötas! Tavaliselt näen sellised asjad läbi ja lähen natukene pingesse, sest kas igale poole on vaja seda poliitilist korrektsust toppida, et teeme James Bondist naise ja nii edasi. Aga seal see toimis!" jagas ta filmimõtteid.

„Ja mis selle filmi juures kõige ägedam on! Sarah Connor hakkas Terminaatoriga võitlema 35 aastat tagasi, aga Linda Hamilton, kes on praegu 63aastane, on sellises füüsilises vormis ja teeb hullusid asju! Seda oli kohe lust vaadata. Ei ole nii, et pärast 35 eluaastat tuleb näitleja maha kanda,“ olid Kreemi emotsioonid laes. Rääkimata muidugi vanameister Arnold Schwarzeneggerist, kes tegi Kreemi arvates samuti filigraanse esituse.