Eestlane Los Angelese põlengust: nägin tossupilve taevasse tõusmas, see oli päris hirmuäratav 

Siim ütleb, et läks Los Angelesesse ikka mõnusa kliima pärast ja talle meeldib seal ka tööd teha. „Hommikul on hea kell 6 ärgata, päike hakkab vaikselt tõusma ja linn ärkab. Tulin siia muidugi ka trummitunde võtma ja inspiratsiooni saama.“ Siim saabus LA-sse üle kümne päeva tagasi ja selle ajaga on tema läheduses olnud kaks suurt põlengut.

„Õnneks see tuli kindlasti meieni ei jõua, küll aga toss. Seda on ilmselt terve Los Angeles täis. Väljas on õhk väga halva kvaliteediga ja mõned inimesed käivad maskidega ringi. See on karm, sest olin just eelmisel päeval käinud sealkandis mägedes matkamas ja autoga sõitmas,“ meenutab Siim. „Kõik on kõrbekuiv ja väga kuum, temperatuur näitas vahepeal 34 kraadi.“

Siim ütleb et tema sõbra, kelle juures trummar ööbib, tütrel jäid koolitunnid ära, kuna põleng oli koolile juba väga lähedal. „Kiirteed 405 ja 101, mida ma igapäevaselt kasutasin, olid ka osaliselt kinni. Arutasime sõbraga põlengu teemal ja küsisin, et kas see on neil siin normaalne – ta on pea kogu elu siin elanud. Ta ütles, et pigem nii palju ja nii lähedal linnale mitte, tavaliselt põleb põhja pool suurtes mägedes.“