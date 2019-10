Kevin Hart rängast autoavariist: „Kui Jumal kõneleb, tuleb kuulata.“ 

Harti 1970. aasta Plymouth Barracuda sõitis septembri algul teelt välja. California politsei allikas kinnitas TMZ.comile, et õnnetuse põhjustas koomiku sõber Jared Black, kes oli avariihetkel roolis. Black vajutanud äkki gaasi, nii et kaotas auto üle kontrolli. Vintage-trandulett põrutas läbi maanteepiirde ja sõitis teelt välja. Hart vigastas kolmest kohast selgroogu ja vajas lõikust, Black sai samuti seljavigastusi, kuid tema sõbratar Rebecca Broxterman pääses terve nahaga.

Hart näitab nüüd fännidele kaadreid, kus ta seljaoperatsioonist kosudes hädavaevu jalule saab tõustud, ning vaevalist taastusravi. Ta nendib: võid ju arvata, et elu ohjad on sinu käes, kuid tegelikkus näitab vastupidist. „Näen nüüd asju hoopis teise pilguga. Olen piiritult tänulik, et ma elus olen.“