Jennifer Lopez kinkis koolile aastase toiduvaru 

Jacksboro algkooli õpetaja Brooke Goins rääkis, kuidas ta oli teada saanud, et üks tema õpilastest on pidevalt näljas. Poiss küsinud õpetajalt tunnis, millal tuleb tädi, kes tema seljakotti spagetikonservi paneb. "Ütlesin, et sel nädalal ilmselt mitte, sest see on lühike nädal," kirjutas Goins 2. oktoobri postituses. Laps tunnistanud, et tema kodus seda toitu pole, aga kui ta seda konservi koolist saab, siis "on mul kõhus hea soe tunne ja ma saan magada". Õpetajale tulnud seepeale pisarad silma.