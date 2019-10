Stepptantsukuningas Michael Flatley: saadud vigastused käivad minuga alati kaasas, olen need välja teeninud 

Flatley on kunagistes intervjuudes paljastanud, et teda on kummitanud selgroohädad, ristluu-niudeliigese probleemid, vigastatud põlv, haige Achilleuse kõõlus ja muud terviseprobleemid. „Need vigastused ei lähe kunagi ära, sest olen ju 25 aastat tantsinud – lööd põrandat kõvasti jalgadega ja šokk, mis mööda su jalgu, selgroogu ja kaela üles läheb, võtab oma osa. Ma ei pane seda pahaks, olen terve elu kõvasti töötanud ja need vigastused auga välja teeninud. Ma ei vahetaks neid millegi vastu – vigastused on märk, et järgisin oma unistust,“ räägib stepikuningas.

Flatley mäletab oma esimest suurt esinemist väga hästi. „Tantsisin koos Iirimaa ansambliga The Chieftains, kuulusin nende sekka vahelduva eduga kümme aastat. Esinesime muu hulgas Carnegie Hallis ja Royal Albert Hallis. Esimest korda läksin nendega lavale Detroitis ja pärast minu esimest tantsu sain publikult püstijalu ovatsioonid. Siis teadsin, et see on see, mida ma teha tahan, et ma olen nüüd õnnelik.“

Mõne aasta eest teatas stepikuningas, et läheb pensionile. „Ma olen poolpensionil,“ sõnab ta. Kuigi ta igapäevaselt enam ammu ei tantsi, on tal käsil mitmeid projekte. „Sain just pakkumise tantsida ühes filmis ja järgmise aasta oktoobris tuleb Inglismaal ka üks telesõu, mida ma väga ootan. Mul on palju asju ees, kuid lavaelust olen ma pensionil, jah,“ ütleb ta.

25 aastat adrenaliinilaksu

Muidugi igatseb mees igapäevase tantsimise järele: „See on imeline tunne, kui kõnnid trepist alla lavale, koos sinuga on 40 suurepärast tantsijat, siis astud lava ette ja publik hakkab karjuma. See on täielik adrenaliinilaks. Aga ma olen seda 25 aastat teinud ja on sobiv aeg teatepulk noorematele üle anda.“

Aeg-ajalt astub Flatley praegugi koos oma trupiga lavale ja lõpetab sõu kahe tantsunumbriga. „Need on olnud väga edukad,“ ütleb ta.