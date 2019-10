Mari Kalkun mainekast WOMEXi festivalist: olümpiamängud on päris hea võrdlus 

Mari Kalkun Foto: Robin Roots

"Olümpiamängud on päris hea võrdlus. Võib küll öelda, et need on nagu pärimusmuusika olümpiamängud, kuhu ma võistlema pääsesin. Kuigi muusika puhul pole see ju kunagi võistlus nii nagu on spordis," vahendab Menu Mari Kalkuni, kes tänavu osales WOMEXi festivalil, "Vikerhommikus" räägitut.