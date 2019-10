Karl Madis 60. sünnipäeva eel: tundub nagu oleksin kaineks saanud, aeg on ikka meeletult kiiresti lennanud! 

“Natuke nagu tundub, nagu kaineks oleks saanud,” tõdes mees “Ringvaates” ümmarguse sünnipäeva eel. “Meeletult kiiresti on aeg lennanud. 40 aastat on ikkagi nagu üks hetk.”

“Kui hakkad tagasi mõtlema tuleb palju meelde, aga see üks lõik on ikka nii kiiresti käinud!” nentis ta, et viimased kümme aastat elust on läinud nii kiiresti, et ei saanud arugi.

Madis on laval inimeste meelt lahutanud juba aastakümneid. Mehe sõnul on tema rekord 260 kontserti ühes aastas. “Võtab võhmale, aga nädal aega taastusaega ja läheb jälle!” kommenteeris ta, et tüdimust peale esinemisest ei tule.

“Eks laval olla on ka adrenaliinirohke. Teisest küljest, mul pole näiteks kuu aega järjest pausi olnud, aga kui kaks nädalat oled lavalt eemal ja lähed lavale, siis on tunne, et kuidas see saksofon nüüd kätte käis, kõik kaob nii kiiresti. Kardan, et vorm kaob kiirest ära!” selgitas ta, miks ta esinemistesse pikemaid pause ei võta.

Madis rääkis saates ka elumõnudest, näiteks naistest ja alkoholist. “Ilma naisteta ei saa elada! Naised on ju võrratu ilu, kust tuleb inspiratsioon, head laulutekstid,” tõdes ta, et naisi armastab ta siiani.

“Alkohol on minu jaoks sõber olnud. Ükski esinemine pole ära jäänud. Ergutatuna olen ikka laval olnud. See on selle jaoks, et publik samamoodi elama hakkaks,” rääkis ta alkoholist, nentides, et vindisena on ta laval siiski olnud.

Madise sõnul ei tunne ta ennast 60aastasena veel vanana, ega osanud ka öelda, mis vanusest ta võiks ennast vanaks hakata pidama.