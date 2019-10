Alla Pugatšova leinab oma elupõlist sõbrannat ja ennustajat, kellelt haigus röövis nägemise ning jalad 

See naine kirjutas Alla Pugatšova esimestele hittidele sõnad ja ennustas talle suurt tulevikku. Samuti nägi Karina Filippova vaimusilmas ette Alla Borissovna tulevast meest. Vastutasuks sõpruse eest kandis primadonna isikliku ekstrasensi Karina eest hoolt, kui too lamas pimedaks jäänult ja jalutuna voodis. Nüüd on Pugatšova leinas.

85aastase luuletaja, näitleja ja teatripedagoogi Karina Filippova-Diodorova surmast teatas uudisteagentuurile TASS tema abikaasa, kunstnik Boriss Diodorov. Lese sõnul suri ta reedel Moskva haiglas. Viimased eluaastad oli ta veetnud voodis, kuid olnud pimeda ja jalutunagagi helge hingega. „Jalad lõigati ära – aga tiivad kasvasid veelgi suuremaks!“ visanud Filippova nalja.

Ta õppis näitekunsti Moskva kunstiteatri kool-stuudios koos Vladimir Võssotski ja kirjanik Arkadi Strugatskiga ning oli üks Moskva teatri Sovremennik asutajatest. Tema nimi seisab kuulsa teatri esimesel plakatil. Näitlejana jõudis ta tegutseda ka Riias, Altai krais ja Rostovis. Aastaid tegutses Filippova õppejõuna. 1967. aastal sai alguse näitlejanna luuletajakarjäär. Ta on tuntud Alla Pugatšova, Jossif Kobzoni, Filipp Kirkorovi ja paljude teiste Vene artistide laulusõnade loojana. Karina luuletustele tegi oma viimase etenduse „Kuidas olla õnnelik“ legendaarne lauljanna Valentina Tolkunova.