PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 30. oktoober 

Hea päev selleks, et teha midagi oma majandusliku seisu parandamiseks. Tunnetad vaistlikult, kuidas on kõige targem oma rahaga ümber käia, kuhu seda paigutada ja kellelt head nõu saada.

Kui sul on probleeme või on kellegagi suhted sassi läinud, peaksid püüdma need asjad lahendada – mida kauem asja edasi lükkad, seda keerulisemaks see läheb.