Jürgen Pärnsalu: alustada teles otse-eetri saatega on riskantne samm, mida ma natuke põdesin 

Esimene armastus – raadio

Kõigi uute tööde kõrvalt pole ta aga kordagi mõelnud, et tuleks raadiost ära. „Raadio on olnud minu esimene armastus juba kooliajast saadik,“ löövad Pärnsalu silmad särama. „Tegelikult ülikooli ma ju läksin raadiot õppima. See, et ma lõpetasin telerežii eriala ja lõpuks olin veel kuskil filmi ja video õppetoolis, oli minu jaoks täielik seiklus. Raadiot sai koolist minimaalselt,“ selgitab ta. Kursakaaslastega naerab tänaseni, kuidas läks raadiot õppima, aga pidi hakkama koera mängima. „Ma õppisin seal palju, minuga toimus täielik muutus,“ sõnab ta.

Armastus raadio vastu sai alguse aga juba lapsepõlvest. „Me tegime koolis ka raadiot, aga kuidagi mäletan, et väikesest peale salvestasime kuskile kassettidele isetehtud raadiosaateid, tegime mingisuguseid uudised ja sõbraga mängisime väljamõeldud saate külalisi. Mul on siiani need kassetid alles,“ muheleb Pärnsalu, tunnistades, et praegu on neid kuulata ühtaegu piinlik ja samas lõbus.

Raadio on Pärnsalu esimene armastus ning lapsepõlves salvestatud saadete kassetid on tal siiani alles. Foto: Stanislav Moshkov

Lapsepõlveaega meenutades arutleb Pärnsalu: „Raadio oli sellel ajal meediumina palju olulisemal kohal kui praegu. Raadiost lindistati muusikat ja saateid, isegi lindistasin, et neid hiljem kuulata. Raadio jõudis minuni ilmselt rohkem kui televisioon, sest seda sai üksi oma toas kuulata, aga telekat sa pidid vaatama koos vanematega ja nemad otsustasid, mida sa vaatad. Raadioga oli lihtsam, see oli intiimsem meedium. Said sellega kahekesi olla. Võib-olla sealt on jäänud see pisik külge. Ja mulle on meeldinud alati häälega töötamine.“

Pärnsalu ei taha teda raadioga ühendavat silda ära põletada. „Tele on täpselt samamoodi põnev minu jaoks, aga raadio veel on, oli – kas see ka jääb, seda ma veel ei tea, aga see on olulisel kohal,“ sõnab ta. „Kui asjad tulevad, siis ikka korraga, nii et neid on hästi palju. Siis mõtled, et kuhu ma nüüd olen ennast mässinud, aga pigem on see mõnes mõttes hea. Kui sul tekib liiga palju vaba aega ja olemist, siis see on ka halb. Hea on olla tegus!“

Kuigi see kõik on ka väsitav, tuleb mehe sõnul ise tekitada hea balanss. „See on puhas planeerimine. Ma ei ole ju igal õhtul televisioonis otse-eetris – see oleks võimatu, siis ma peaksin tõesti raadiost ära tulema. Praegu juhin telesaadet 1-2 korda nädalas. Mõtlen asjad läbi, kuidagi tuleb ennast jagada, et igale poole jõuda,“ sõnab Pärnsalu, kinnitades, et praegu tal jaksu jätkub. „Leidub inimesi, kes teevad minust palju rohkem. Arvan, et ma teen veel väga vähe. Saan veel asju vastu võtta!“ naerab ta.