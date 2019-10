KOLETU PÕLENG: Schwarzenegger pages kodunt, „Terminaatori“ esikas jäi ära 

Vahepeal California kubernerina tegutsenud 72aastane madinatäht kinnitas New York Posti teatel, et ta evakueeriti kell pool neli öösel ning on väljaspool ohtu. Arnold manitses tuhandeid teisi evakuatsioonipiirkonda jäävaid californialasi samuti oma kodust lahkuma ning avaldas tänu California tuletõrjujatele, kes tema sõnul on maailma parimad - tõelised madinatähed.