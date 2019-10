Norra printsessi šamaanist kallim avaldab pikantseid seiku nende voodielust 

Ilta-Sanomate teatel on Durek Norras taas furoori tekitanud, rääkides oma podcast'is "Ancient Wisdom Today" ("Iidne tarkus tänapäeval"), et on seksuaalvahekorras kolm kuni neli korda päevas. Staaršamaan paistab olevat iga naise õnnistus. "Mu sõbratar küsib minult alati: "Kas sa ei peaks juba tippu jõudma?" Vastan alati: "Ei, aga ma kingin sulle nii mitu orgasmi, kui sa tahad. Me võime kas või mitu tundi jätkata, kui soovid, mul pole sellest midagi, aga mina veel ei lõpeta.""

Norra kroonprintsi Haakoni vanem õde nimetab Durekit oma kaksikleegiks, kuid norrakaid on häirinud, kuidas Märtha Louise reklaamib enda ja Dureki ühisettevõtmisi printsessi tiitliga. Augustis teataski Norra õukond, et Märtha Louise ei kasuta nüüdsest äritegevuses printsessitiitlit. Seda kinnitas ka Märtha Louise ise. „Olen juba varemgi väljendanud kahetsust, et kasutasin oma turnee pealkirjas sõna „printsess“. See oli viga ning ma mõistan, et tiitli selline kasutamine mõjub ärritavalt.“ Märtha Louise pidas enda sõnul perega nõu ning ühiselt leiti, et nüüdsest kasutab ta printsessitiitlit kuningakoda esindades, kodu- ja välismaal ametikohustusi täites „ning erakontekstis“. Printsess leiab, et see võimaldab tal äritegevuses suuremat vabadust.