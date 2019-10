Inimesed „Troonide mängu“ stsenaristid hülgavad „Tähesõdade“ triloogia Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

David Benioff ja D.B. Weiss Foto: Reuters/Scanpix

„Troonide mängu“ stsenaristid David Benioff ja D. B. Weiss on teatanud, et taanduvad Disney Lucasfilmi tulevasest „Tähesõdade“ triloogiast. Tandem toob põhjuseks Netflixile antud lubaduse, mistõttu nad on sattunud ajahädasse.