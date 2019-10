VIDEO | Margus Vaheri äsjailmunud sügiseses ballaadis värelevad armukadeduse varjud 

"Lugu "Nõidus" on sügisene mõtisklev ja jõuline ballaad, mis räägib vabaduse puudumisest suhtes, mida varjutab armukadedus," avaldab bändi bassist Mart Veski. "Samas jutustab laul iga kuulaja jaoks oma lugu," lisab ta.

"Kuna oleme suhteliselt uus bänd, siis on eriti hea meel, et saame singli üllitada koos videoga, kus on näha ka kõiki bändiliikmeid, kes instrumentidel laulu loonud," ütleb bändi solist Margus Vaher.