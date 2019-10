Selgus Lady Gaga meesmuusa Zombie Boy surma põhjus 

Genest oli surres vaid 32-aastane. Algul levisid kuuldused, et ta oli vabasurma läinud, kuid nüüd teatasid Quebeci võimud, et saatuslik kukkumine Montreali kortermaja kolmanda korruse rõdult oli õnnetus. Genesti organismist leiti suures koguses alkoholi ja kanepit. "Genest suri peavigasuste tagajärjel," seisab koroneri dokumendis.

Rick alustas zombiks kehastumist 26-aastasena. Isevärki välimusega noormehest sai edukas modell, keda võis näha nii Pariisi kui ka Berliini moepüünel. Üle maailma kuulsaks tegi Genesti aga Lady Gaga video. "Igaühel on ilust veidi omamoodi arusaam. See ei ole keha, vaid kunstiteos. Mulle meeldib olla veider," seletas Zombie Boy oma veebiküljel.

"Mulle öeldi, et võin surra või jääda sandiks. See vist tekitaski minus tohutu huvi kõige morbiidse ja tontliku vastu." Lõikus õnnestus, kuid elu lühidust mõistnud Rick otsustas hakata elama nii, nagu hing ihaldab. Ta jooksis kodust ära, magas, kus juhtus, sai Montreali pungi- ja friigiskeene osaks. "Sain aru, et elu on liiga lühike, et mitte viia ellu oma unistusi tätoveeringutest ja keha muutmisest."