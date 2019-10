Suri „Ristiisa“ produtsent ja elukunstnik Robert Evans 

1930. aastal Robert J. Shapera nime all sündinud Evans alustas BBC Newsi teatel näitlejana ning kehastas 1957. aasta filmis „Ja päike tõuseb“ toreadoori. Kuid tema tõelised anded pääsesid valla produtsendina.

Paramounti stuudio produktsiooniosakonna juhina oli tal võtmeroll „Ristiisa“ ja selle esimese järje valmimisel. Evansi produtseeritud filmide seas on ka „Rosemary laps“, „Love Story“ (selle naispeaosatäitja Ali McGraw oli üks Evansi seitsmest abikaasast), „Urban Cowboy“ ja „Cotton Club“, aga ka kurikuulus 1980. aasta flopp „Popeye“.

„Produtsent on filmi tähtsaim element,“ kuulutas Evans kord. „Ta töötab filmi kallal neli-viis aastat, aga erilist tunnustust ta ei saa.“ Mõjuka Briti lehe The Guardian filmikriitik Peter Bradshaw nimetab Evansit Hollywoodi uue laine kirglikuks ämmaemandaks.

Evansi autobiograafia „The Kid Stays in Picture“ („Poiss jääb pildile“) põhjal on valminud mängufilm. BBC News märgib, et staarprodutsendi ekskaasade hulka kuulub ka „Dünastia“ täht Catherine Oxenberg, kes oli endast 31 aastat vanema Evansiga abielus vaid kümme päeva.