Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinnas hakkas sõitma elektritramm 

Kuidas Tallinnas hakkas sõitma elektritramm Tõnis Erilaid , täna, 00:19

Foto: Julia Vakina

„Eile avati Tallinnas elektri-tramm üldiseks tarvitamiseks. Avamise tseremonii sündis kl. 3 p.l. sellega, et kutsutud külalistega läks sõit Vene turult kolmel trammi vagunil Kadriorgu ja sealt väikese peatuse järel tagasi...Esialgu pannakse käima neli vagunit Vene turult. Pärast, kui liin kuni Vabaduse platsini korda seatakse, pannakse käiku üheksa vagunit. Vagunid on ehitatud Dvigateli juures ja paistavad õige nägusatena. Vagunis on isteplatse 24, seisuplatsid juurde arvatud, võib ühte vaguni mahtuda 50 inimest,“ kirjutab toona Tartus ilmunud Postimees 29. oktoobril 1925.