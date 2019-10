Vladimir Bukovski: me ei soovinud mitte Venemaad teiseks muuta, vaid mitte osaleda kuriteos  

Dissidentlus on vaimuhaigus, skisofreenia erivorm, mille all kannatajad tuleb ühiskonnast isoleerida. Sellise egiidi all tegutses Nõukogude psühhiaatria aastakümneid. 12 aastat NSV Liidu vanglates ja psühhiaatriahaiglates vintsutatud vene kirjanik ja ühiskonnategelane Vladimir Bukovski paljastas Läänele, milliste meetoditega teisitimõtlejaid „ravitakse“, kuid pidi veel vanuigi ise Inglismaal järjekordse näljastreigi ette võtma – oma süütuse kaitseks.

BBC Newsi teatel suri 76aastane Bukovski oma kauase kodulinna Cambridge'i haiglas infarkti tagajärjel. Legendaarne dissident oli aastaid terviseprobleemide all kannatanud. Teda jääb leinama õde Olga.

Tulevane inimõiguslane sündis 1942. aastal Uuralites Baškiirias Belebei administratiivkeskuses, kuhu Vladimiri ajakirjanikest vanemad Konstantin ja Nina olid Moskvast põgenenud lähenevate Saksa vägede eest. Pärast sõda naasis pere pealinna. Bukovski kasvas üles rahvarohkes kommunaalkorteris, kus vanaema luges talle Puškini, Nekrassovi ja vendade Grimmide lugusid. Poiss oli enda sõnul loomu poolest kangekaelne. Nimekas Briti leht The Guardian meenutab oma järelehüüdes järgmist episoodi 1953. aasta märtsist: kümnene Vladimir vaatas Moskvas hotellikatuselt, kuidas rahvas rüseleb, et kas või hetkeks Stalini surnukeha näha. „Koolis oli Bukovskile õpetatud, et Stalin on jumal. Ja ometi oli see jumal surnud. Siin oli vastuolu. Bukovski järeldas: ta peab oma peaga mõtlema ja kogu võimu umbusaldama.“