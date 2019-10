Sofia Vergara külmutatud embrüote saaga hakkab ümber saama 

Armupaar lasi 2013. aastal külmutada kaks embrüot, kuid siis läksid Sofia ja Nicki teed lahku. Kuid ekskallim ei jätnud jonni. Loeb kaebas Sofia 2015. aasta aprillis kohtusse, nõudes embrüote hooldusõigust, et ta saaks neist surrogaatema abil lapsed kasvatada. Vergara advokaadid väitsid aga kohtus, et teise inimese geneetilise materjali kasutamine ilma tolle loata on kuritegu. Liiatigi olid Sofia ja Nick toona allkirjastanud lepingu, mille järgi tohib embrüoid kasutada ainult mõlema nõusoleku.