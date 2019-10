PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 29. oktoober 

Sul on tahtmine täie hooga edasi tormata, ent rahmeldamine pole praegusel momendil üldse arukas. Päris lihtne on liigse tormakusega suhteid rikkuda.

Kas on ikka mõtet teiste asjadesse oma nina toppida, arvamust avaldada, mõjutada? Äkki tuleb see sulle endale bumerangina tagasi? Tee parem enda asjad korda!

Alles see oli, kui sulle tundus, et pilt on selge ja sa tead, kellega sul on kõige parem koos olla ja aega veeta. Nüüd aga hakkab taas silme ees kirjuks minema.