Blogija Paljas Porgand järjekordses skandaalis: „Mina ei usu, et on olemas selline asi nagu depressioon!“ 

Varasemalt toidublogijana tuntud Paljas Porgand ehk Merilin Taimre on oma blogis ning sotsiaalmeedias aina enam liikunud teemadelt “kuidas hea välja näha” ja “mida süüa, et vormi säilitada” edasi suuremate terviseteemadeni. Hiljuti sattus beebipillide vastane Taimre skandaali, kuna promos raseduse vältimiseks mõeldud termomeetrit, mille tõttu mitmed naised soovimatult rasedaks jäid. Nüüd võttis neiu ette depressiooniteema ning väitis sotsiaalmeedias, et depressioon on väljamõeldud haigus ning antidepressandid mõeldud lihtsalt ravimitööstusele raha tegemiseks.

“Liigagi paljud usuvad, et neil on depressioon, mina ei usu sellist asja nagu depressioon, sellist terminit ja haigust. Minu jaoks seda ei ole olemas. Depressioon on tegelikult krooniline kurbus, mis on tegelikult meid enda alla võtnud,” räägib Taimre oma Instagramis.

Taimre jagab sotsiaalmeedias viisi, kuidas tema oma õnnetusest lahti sai olukorras, kus arstid tal antidepressante soovitasid võtta. “Keha mürgitamine ei puhasta mu vaimu, ainult teadlikkus aitab. Ma olen teinud rahu sellega, mis on, ega stressa selle pärast, mis peaks olema,” kirjutab ta postituses, milles soovitab depressiooni põdevatel inimestel lugeda üht raamatut.