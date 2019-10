Nete Tiitsaar kirjanik Katrin Pautsi kriitikast: kõigil on oma arvamus 

Pauts kirjutas sotsiaalmeedias postituse, milles kritiseerib Tiitsaart. "Maailmas võtab võimust realititelevisioon ja et asjad on õhus, siis sama võnke tulemusena on kultuurimaastikule naasnud paljas naiskirjanik (viimati nägime alasti kirjanikke Kroonikas just realiti esimesel kuldsel ajajärgul)."

Kuvatõmmis Instagramist Foto: Kuvatõmmis/instagram.com/nete.tiitsaar