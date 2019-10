7 asja, mida me Prince'i autobiograafiast teada saime 

Piepenbring kartis enda sõnul, et kuna Prince'il polnud kombeks oma seksikamaid laule enam esitada, võib superstaar raamatu veergudel intiimsasjust sõnakehvaks jääda. "Aga see kõik oli seal - väga humoorikalt, kelmikalt kujutatuna."

Prince meenutanud peatükis pealkirjaga "Suudlus", et kui ta oli viiene või kuuene, kutsus üks Laura-nimeline tüdruk teda kodu mängima. Selle käigus vahetatud kolm musi sööbisid talle igaveseks meelde. "Me polnud küll Minneapolise esimene segarassiline paar, kuid olime kahtlemata noorim."

15. aprillil 2016 tegi Prince'i eralennuk hädamaandumise ja ta viidi haiglasse. Kahtlustati, et staar oli lennukis üledoosi saanud, ja nii ka oli. Samal nädalal helistas laulja Danile, andmaks teada, et soovib raamatuga jätkata. "Tundsin määratut kergendust, et ta on normis," meenutab biograaf oma reageeringut tuttava telefoninumbri nägemisel. "Ta rääkis, mida ta oma vanematest mõtleb, ja ütles, et üks ta elu keskseid dilemmasid oli saada sotti, mida nad talle tähendavad ja kuidas ta oma eluga nende kummagi elu täide viib."