VIDEO | Aasta otsa kaine püsinud Affleck tabati purujoobnult tuigerdamas 

47aastane Affleck tabati laupäeva õhtul Lääne-Hollywoodi hotellist lahkumas, et suunduda UNICEFi heategevuslikule maskiballile. Halloween'i vaimus maskiga Ben tuikus nii rängalt, et oleks äärepealt selili kukkunud.

Saatuse iroonia: vaid mõned tunnid varem oli Affleck kirjutanud sotsiaalmeedias, et on juba üle aasta kaine püsinud ning selle juurde on kuulunud teiste abistamine. Staar kutsus fänne üles annetama heategevusorganisatsioonile Midnight Mission, kellele ta oli äsja annetuse teinud.

Afflecki sõber ütles ajakirjale People, et kainust on raske hoida. "Ben mõistab, et aeg-ajalt vääratab ta paratamatult. Ta pole kunagi arvanud, et alkoholism on lihtsalt möödanik."

Järgmisel hommikul nähti Affleckit juba oma eksabikaasa Jennifer Garneri kodu juures. Ise roolis olnud Ben rüüpas kohvi ja kinnitas: vääratusi juhtub, kuid ta on end jälle kokku võtnud.