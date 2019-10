Spordientusiast Liis Velsker vabanes depressioonist ja ülekaalust just nõnda: otsustasin valida täiesti uue õnneliku elu! 

Depressiooni ja ülekaaluga maadelnud spordientusiast Liis Velsker (27) kirjutas endast välja oma valusa ja isikliku teekonna: „Paljud inimesed tulid ja küsisid minu käest nõu ja abi ning ma ei jõudnud enam läbi Instagrami neile kirjutada. See polnud lihtsalt, et ma hakkasin jalutamas käima ja võtsin 30 kilo alla. See on pikem jutt ja siis ma otsustasingi, et ma teen selle ühe teose ja see ongi vastus.“

Aastate jooksul palju läbi elanud noor neiu tunnistab, et nii mõnedki asjad olid juba ununenud, sest valu tõttu blokeeris ta osa mälestusi ja läbielamisi. „Ma paljusid asju ei mäletanud ja küsisin ema ja õe käest. Päevikut ma ei pidanud, aga kui mul oli depressioon, siis ma kirjutasin oma tundeid üles. Üritasin endast need tunded välja kirjutada ja need kirjad on mul alles ja ka raamatusse pandud,“ oli tema sõnul asjade meenutamine küllaltki keeruline.

Lisaks tõi juhtunu meenutamine uuesti pinnale valusad tunded, millega ta oli nii kaua võidelnud. „Ma kirjutasin selle raamatu kuu ajaga ja ma nutsin iga päev,“ tõdeb ta. „Seda kõike oligi vahepeal liiga palju!“ Siis läkski ta näiteks õue jalutama või ostis endale mõne ilusa asja. „Tegin hommikul ja õhtul trenni, et seda kõike endast välja saada,“ oli tal enda sõnul emotsioone palju.