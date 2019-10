Tommy Cash pääses huvitava fotoga Vogue’i veergudele 

Vogue'i ajakirjanik Liana Satenstein kirjutas, et pliiatspeenikeste vuntsidega räppar poseerib Instagrami pildil disainer Rick Owensi ja tema kaasa Michele Lamy vahel voodis. "Cash on varemgi loonud veidraid stsenaariume oma Instagrami lehel, riietudes näiteks hiiglaslikku Croci jalanõust kleiti," tõi Vogue näite.

Pilt koos Owensi ja Lamyga on üles võetud disaineri enda kodus Pariisis. Pildi allkiri on: "Ma vannun, et see pole nii nagu pildil paistab".