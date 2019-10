SUPER NUNNU! Tanel Padar jagas erilist sünnipäeva pilti 

Tanel Padari ja tema kihlatu Lauren Villmanni tütar nägi ilmavalgust 26. augustil ning sai nimeks Linda. "See on alati mulle nalja teinud, kuidas lapse isapoolsed sugulased ja tuttavad arvavad, et laps on isa nägu, ja emapoolsed sugulased arvavad, et laps on ema nägu. Ütleme, et minu gabariitide ja minu näoga. Ma siiski loodan, et ta elu oleks naisterahvana kvaliteetsem. Et ta oleks emasse," naeris Tanel „Vikerhommikus“.