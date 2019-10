GALERII | Kuldne Mask Eestis 2019 meelitas kohale rikkad ja ilusad 

29. ja 30. oktoobril "Au". Venemaa viimase aja vastuolulisima ja populaarseima lavastaja Konstantin Bogomolovi lavastus Tovstonogovi-nimelise Suure Draamateatri esituses. Tegu on 20. sajandi 30. aastatel tuntud poeedi ja filmistsenaristi Viktor Gusevi (filmid "Seakarjus ja lambur", "Kell kuus õhtul pärast sõda") esimese näidendiga. See on teatrimenuk stalinlike poliitiliste repressioonide aegadest, mida mängiti esmakordselt sellessamas teatris 1936. aastal ning täissaalidele enam kui 200 korda. Bogomolov käsitleb minevikupärandit aga üpris ootamatust vaatenurgast.