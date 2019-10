PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 28. oktoober 

Fantaasia on lennukas ja emotsioonid tugevad. Nende mõjul kipud oma plaane mõtlematult muutma ja valesid otsuseid vastu võtma. Ole rahaasjus tasakaalukam!

Kuigi elad tänases päevas, on su mõtted juba homse ja ülehomse juures. On tahtmine jõuliselt edasi tormata. Teed plaane, mis aitavad tulevikus elu paremaks, kvaliteetsemaks muuta.

Vaist on tugev, oled enese vastu aus ning ei karda endale tunnistada oma kõige salajasemaidki soove. Sa ei taha oma tegelikke tundeid kaugeltki kõigile näidata.

Täna pole küll tark uute algatustega alustada, kuid noorkuupäev on hea selleks, et mõelda oma tulevikuplaanid, eriti just isikliku elu muudatused, põhjalikult läbi.