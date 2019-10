Inimesed Porno sõltuvust tunnistanud Kanye West: see algas kui olin 5 Toimetas Andra Nõlvak , täna, 14:00 Jaga: M

Kanye West Foto: AP/Scanpix

Räppar ja disainer Kanye West tunnistas, et tal on porno sõltuvus ning see sai alguse juba varajasest lapsepõlvest. Kanye sõnul sai tema sõltuvus alguse sellest, kui leidis 5aastasena isa Playboy ajakirja, vahendab Dailymail.